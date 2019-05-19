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Израильский певец Коби Марими расплакался на сцене в финале "Евровидения-2019"

Коби Марими, израильский певец, представляющий свою страну в финале "Евровидения-2019", расплакался на сцене. Мужественный исполнитель не смог сдержать слёз, исполняя композицию Home.
Израильский певец Коби Марими расплакался на сцене в финале "Евровидения-2019"

В этом году финал "Евровидения-2019" изобиловал трогательными моментами. Все десять претендентов рассчитывали на победу, но, пожалуй, труднее всего пришлось Коби Марими, местному певцу. Ему предстояло выступать, имея в качестве ориентира победительницу прошлого года, занявшую первое место на конкурсе. Израильский певец приложил все усилия, но сумел показать результат, недостаточный для победы. По итогам голосования, исполнитель занял лишь четвёртое место, уступив претендентам из России, Италии и Нидерландов.

Конкурсант от Израиля проникся словами песни Home и даже расплакался на сцене, допев финальный куплет, но телезрители и судейская коллегия не восприняла эмоционального выступления. Тем не менее, публика в зале очень тепло приняла участника, который не смог до конца выдержать номер, будучи растроганным моментом.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 12:41

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