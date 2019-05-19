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Ученые сравнили сексуальную активность пожилых и молодых людей

Научные работники опросили пожилых и молодых людей, чтобы сравнить их сексуальную активность. В данном исследовании в качестве экспертов выступали психологи, социологи, генетики различных немецких институтов и медицинские работники.

Ученые сравнили сексуальную активность пожилых и молодых людей

Специалисты выяснили, что сексуальность у людей в возрасте и молодёжи значительно отличается. В ходе опроса стало известно, что с возрастом способность к близости между партнерами сохраняется. Учёные спрашивали у добровольцев о нескольких типах сексуальной активности. Первый вопрос о физическом контакте, второй об обмене нежностью, потом о сексе без общения и самом половом акте. В результате около трети участников эксперимента возрастом 60 - 80 лет заявили, что думали о сексе намного чаще, чем группа молодых людей. Стало ясно, что для людей в возрасте в плане интимной близости крайне важны прочные отношения с партнером.

Также ученые сравнили ответы пожилых людей на поколение старше опрошенных ранее. Результаты показали, что люди, родившиеся позднее, чаще остальных имеют секс и мысли об интимной близости. Информацию предоставил сайт Слово и Дело.



 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:19

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