Ученые сравнили сексуальную активность пожилых и молодых людей
Научные работники опросили пожилых и молодых людей, чтобы сравнить их сексуальную активность. В данном исследовании в качестве экспертов выступали психологи, социологи, генетики различных немецких институтов и медицинские работники.
Специалисты выяснили, что сексуальность у людей в возрасте и молодёжи значительно отличается. В ходе опроса стало известно, что с возрастом способность к близости между партнерами сохраняется. Учёные спрашивали у добровольцев о нескольких типах сексуальной активности. Первый вопрос о физическом контакте, второй об обмене нежностью, потом о сексе без общения и самом половом акте. В результате около трети участников эксперимента возрастом 60 - 80 лет заявили, что думали о сексе намного чаще, чем группа молодых людей. Стало ясно, что для людей в возрасте в плане интимной близости крайне важны прочные отношения с партнером.
Также ученые сравнили ответы пожилых людей на поколение старше опрошенных ранее. Результаты показали, что люди, родившиеся позднее, чаще остальных имеют секс и мысли об интимной близости. Информацию предоставил сайт Слово и Дело.
Специалисты выяснили, что сексуальность у людей в возрасте и молодёжи значительно отличается. В ходе опроса стало известно, что с возрастом способность к близости между партнерами сохраняется. Учёные спрашивали у добровольцев о нескольких типах сексуальной активности. Первый вопрос о физическом контакте, второй об обмене нежностью, потом о сексе без общения и самом половом акте. В результате около трети участников эксперимента возрастом 60 - 80 лет заявили, что думали о сексе намного чаще, чем группа молодых людей. Стало ясно, что для людей в возрасте в плане интимной близости крайне важны прочные отношения с партнером.
Также ученые сравнили ответы пожилых людей на поколение старше опрошенных ранее. Результаты показали, что люди, родившиеся позднее, чаще остальных имеют секс и мысли об интимной близости. Информацию предоставил сайт Слово и Дело.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:19