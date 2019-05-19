Настя Балинская набралась кредитов из-за Леши Кудряшова
Понемногу продолжают вскрываться события, которые происходили в жизни Анастасии Балинской вне Периметра. Оказалось, что длинноволосая красавица решила вновь прийти на реалити-шоу, чтобы заработать денег, так как из-за своего молодого возлюбленного Алексея Кудряшова набралась кредитов.
Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск «Дома-2», в котором Балинская назвала коллективу истинную причину своего нахождения на телестройке. Выяснилось, что на сегодняшний день Анастасия вся в долгах и пребывание на проекте является ее единственным шансом исправить свое положение.
По словам 27-летней блондинки, за воротами ей приходилось исполнять все желания своего 21-летнего избранника. Сначала Алексею срочно понадобились дорогостоящие пищевые добавки, затем ему захотелось приставки, потом он нуждался в ноутбуке, чтобы снимать блоги. А все капризы парня приходилось оплачивать Анастасии.
Сейчас по социальным сетям распространились видеозаписи, на которых Балинская на общей кухне жалуется женской спальне на свою непростую жизнь с молодым возлюбленным. Пользователи вспомнили, что в первый день прихода парочка во всеуслышание заявляла, что вернулись в Периметр для того, чтобы показать пример новичкам.
Судя по всему, Алексей и Анастасия соврали, ведь из слов Балинской становится понятно, что ребята на самом деле сбежали на телестройку от нищеты. К слову, теперь телезрителям стало понятно, почему в первый же день прихода Кудряшов устроил на Поляне жесткую потасовку.
Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел выпуск «Дома-2», в котором Балинская назвала коллективу истинную причину своего нахождения на телестройке. Выяснилось, что на сегодняшний день Анастасия вся в долгах и пребывание на проекте является ее единственным шансом исправить свое положение.
По словам 27-летней блондинки, за воротами ей приходилось исполнять все желания своего 21-летнего избранника. Сначала Алексею срочно понадобились дорогостоящие пищевые добавки, затем ему захотелось приставки, потом он нуждался в ноутбуке, чтобы снимать блоги. А все капризы парня приходилось оплачивать Анастасии.
Сейчас по социальным сетям распространились видеозаписи, на которых Балинская на общей кухне жалуется женской спальне на свою непростую жизнь с молодым возлюбленным. Пользователи вспомнили, что в первый день прихода парочка во всеуслышание заявляла, что вернулись в Периметр для того, чтобы показать пример новичкам.
Судя по всему, Алексей и Анастасия соврали, ведь из слов Балинской становится понятно, что ребята на самом деле сбежали на телестройку от нищеты. К слову, теперь телезрителям стало понятно, почему в первый же день прихода Кудряшов устроил на Поляне жесткую потасовку.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:25