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Глаукома, диабет, гипертония, и даже рак: Эксперты назвали опасные болезни, развивающиеся бессимптомно

Медики рассказали о болезнях, которые влекут очень серьезные последствия для организма человека, однако выявить их не так просто. Существует ряд заболеваний, которые долгое время не проявляют себя никакими симптомами.
Глаукома, диабет, гипертония, и даже рак: Эксперты назвали опасные болезни, развивающиеся бессимптомно

Так, не всегда при повышении давления пациент чувствует существенный дискомфорт. Многие живут с повышенным давлением, не спеша к врачу, так как не знают о существующей проблеме. Однако не оказанная своевременно помощь может привести к инфаркту, инсульту или почечным болезням. Также неочевидно появление приступов апноэ во время сна, спящий человек попросту не знает о своих симптомах прерывания дыхания. Специалисты рекомендуют обязательно обращать внимание на утреннюю головную боль, нестабильное настроение и незначительное головокружение. Также стоит внимательно относиться к бессоннице, она также может быть признаком апноэ.

Протекает без особых симптомов и глаукома - заболевание, возникающее из-за повышенного глазного давления. При этом даже зрение ухудшается не сразу, а постепенно, часто не давая оснований для серьезного беспокойства. Однако, если не принять меры вовремя, пациент может даже ослепнуть. Диабет начальных стадий также развивается бессимптомно, но если человек часто ощущает жажду, сухость во рту, частые позывы к мочеиспусканию, нечеткость зрения, следует сразу же обращаться в больницу. Все названые признаки, а также затемненная кожа в области подмышек и шеи могут свидетельствовать о развитии диабета.

По статистике, синдром поликистоза яичников (СПКЯ) обнаруживается у почти 10% женщин, но выявить его также непросто. Потому каждая представительница прекрасного пола должна регулярно проверять состояние своего здоровья. Также незаметно развивается и рак легких, причем не только у приверженцев табакокурения. Как и в остальных случаях, доктора настоятельно рекомендуют систематически проходить медицинское обследование.



 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 21:16

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