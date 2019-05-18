«Поймут, но будет поздно»: Владимир Познер предрёк человечеству гибель

Владимир Познер отметил: во многих вопросах он является оптимистом, но только не в случае с будущим, ожидающим человечество, ведь современные люди продолжают наступать на те же грабли, что и предыдущие поколения.– приводит слова журналиста издание «Познер Online».Ведущий выразил горечь в связи с тем, что жители планеты не делают выводов из собственной же истории. По его мнению, человечество погибнет из-за ухудшения экологии.