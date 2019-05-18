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«Поймут, но будет поздно»: Владимир Познер предрёк человечеству гибель

Журналист и ведущий Владимир Познер, отвечая на вопрос поклонника, предрёк человечеству гибель. По его мнению, когда люди поймут свои ошибки, окажется уже поздно что-либо менять.
«Поймут, но будет поздно»: Владимир Познер предрёк человечеству гибель

Владимир Познер отметил: во многих вопросах он является оптимистом, но только не в случае с будущим, ожидающим человечество, ведь современные люди продолжают наступать на те же грабли, что и предыдущие поколения. «Просто грабли уже не те – не деревянные, но, тем не менее, они ещё опаснее»,– приводит слова журналиста издание «Познер Online».

Ведущий выразил горечь в связи с тем, что жители планеты не делают выводов из собственной же истории. По его мнению, человечество погибнет из-за ухудшения экологии.



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:30

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