Ержан Максим высмеял результаты шоу “Голос. Дети” в рекламе





Недавно Ержан Максим стал актером в одной из телевизионных реклам. В видеоролике речь шла о новом жилом комплексе в Казахстане. Вначале показана семья, планирующая приобрести жилье в подобном месте. Максим Ержан замечает симпатичную девочку в одном из окон дома и говорит маме, что влюблен. Тем не менее, предметом его восхищения оказывается жилой комплекс, а не молодая соседка.В какой-то момент Ержан спрашивает у риелтора, имеется ли возможность приобрести квартиру “на первом”. Она отвечает, что “на первом” все уже продано. Поклонники оценили намек на результаты шоу “Голос. Дети”.