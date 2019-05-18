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Ержан Максим высмеял результаты шоу “Голос. Дети” в рекламе

Ержан Максим, один из финалистов “Голос. Дети” высмеял результаты шоу в рекламе. Ролик достаточно быстро набрал популярность среди пользователей Сети.
Ержан Максим высмеял результаты шоу “Голос. Дети” в рекламе

Недавно Ержан Максим стал актером в одной из телевизионных реклам. В видеоролике речь шла о новом жилом комплексе в Казахстане. Вначале показана семья, планирующая приобрести жилье в подобном месте. Максим Ержан замечает симпатичную девочку в одном из окон дома и говорит маме, что влюблен. Тем не менее, предметом его восхищения оказывается жилой комплекс, а не молодая соседка.

В какой-то момент Ержан спрашивает у риелтора, имеется ли возможность приобрести квартиру “на первом”. Она отвечает, что “на первом” все уже продано. Поклонники оценили намек на результаты шоу “Голос. Дети”.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 21:10

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