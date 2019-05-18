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Живущая в Париже Елизавета Пескова приехала вдохновляться Москвой

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова от второго брака, постоянно проживающая с матерью во Франции, недавно приехала вдохновляться Москвой. Елизавета Пескова заметила, что столица преображается, становится красивее и чище европейских городов и даже превзошла Париж.
Живущая в Париже Елизавета Пескова приехала вдохновляться Москвой

Елизавета Пескова в недавней публикации в Instagram призналась, что Москва, в которую она недавно приехала, вдохновляет её в разы больше Парижа. Столица Франции в последнее время становится какой-то неопрятной, а российская, напротив, всё более цивилизованная и благоустроенная. Дочь политика старается уделять много времени для пеших прогулок, предпочитая ходить в центре города, где к ней приходит вдохновение, новые идеи и мотивация.

По словам Песковой, в Москве быстрее даже течение времени, один прошедший день, опираясь на собственные ощущения, она сравнивает с неделей в Париже. Ежедневно студентка планирует множество дел и для того, чтобы успеть все сделать, ей приходится вставать в шесть часов утра, иначе что-то из задуманного останется нереализованным.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 20:15

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