Живущая в Париже Елизавета Пескова приехала вдохновляться Москвой

Елизавета Пескова в недавней публикации в Instagram призналась, что Москва, в которую она недавно приехала, вдохновляет её в разы больше Парижа. Столица Франции в последнее время становится какой-то неопрятной, а российская, напротив, всё более цивилизованная и благоустроенная. Дочь политика старается уделять много времени для пеших прогулок, предпочитая ходить в центре города, где к ней приходит вдохновение, новые идеи и мотивация.По словам Песковой, в Москве быстрее даже течение времени, один прошедший день, опираясь на собственные ощущения, она сравнивает с неделей в Париже. Ежедневно студентка планирует множество дел и для того, чтобы успеть все сделать, ей приходится вставать в шесть часов утра, иначе что-то из задуманного останется нереализованным.