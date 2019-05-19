АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Никита Пресняков в шуточном ролике призвал жену вымыть посуду

Певец Никита Пресняков в шуточном ролике, опубликованном в Instagram в разделе «Истории», призвал жену, модель Алёну Краснову вымыть посуду. Влюблённые узаконили свои отношения летом 2017 года, и с тех пор они радуют поклонников, демонстрируя в соцсетях мир и лад в семье.
Никита Пресняков в шуточном ролике призвал жену вымыть посуду

На обнародованных в Instagram кадрах Никита Пресняков примерил маску с бородой из популярного ныне приложения Snapchat. Исполнитель обратился к избраннице со словами: «Детка, возвращайся домой! Знаешь, что тебя там ожидает? Море посуды». Теперь поклонники артиста ждут «видеоответ» от Алёны Красновой, записанный в том же духе.

Ранее Никита Пресняков рассказал о проблемах со своим здоровьем.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настя Балинская и Леша Кудряшов
Под Новосибирском в ДТП с бензовозом
Звезда «Дома-2» Женя Феофилактова
Звезда «Дома-2» Ольга Жарикова опять
«Евровидение-2019»: Сергей Лазарев
Настя Балинская набралась кредитов
Никита Пресняков в шуточном ролике
Apple официально открыла свою новую
Екатерина Варнава повеселила
Американский ученый рассказал о влиянии
Эксперт: Как съездить в отпуск и не
"Желаю соответствующих претензиям
Бельгийские медики выступили против
Компания Xiaomi создала умную кормушку
Елена Летучая возит на работу два
Ученые: Люди начали употреблять
Дочь Муслима Магомаева уверена, что
«Поймут, но будет поздно»: Владимир
Глаукома, диабет, гипертония, и даже
Ержан Максим высмеял результаты шоу
Названы 7 эффективных в борьбе с
Любовь Толкалина на отдыхе в Лондоне
Ольга Сударкина опровергла свою вину в
Названы бестселлеры Suzuki на
Живущая в Париже Елизавета Пескова
Алексей Купин считает себя лицемером
Названы 6 рекомендаций для здоровья
Ольга Бузова в очередной раз
Учёные: Деменцию предотвратят
Составлен рейтинг лучших фильмов
Просмотреть все новости