Никита Пресняков в шуточном ролике призвал жену вымыть посуду
Певец Никита Пресняков в шуточном ролике, опубликованном в Instagram в разделе «Истории», призвал жену, модель Алёну Краснову вымыть посуду. Влюблённые узаконили свои отношения летом 2017 года, и с тех пор они радуют поклонников, демонстрируя в соцсетях мир и лад в семье.
На обнародованных в Instagram кадрах Никита Пресняков примерил маску с бородой из популярного ныне приложения Snapchat. Исполнитель обратился к избраннице со словами: «Детка, возвращайся домой! Знаешь, что тебя там ожидает? Море посуды». Теперь поклонники артиста ждут «видеоответ» от Алёны Красновой, записанный в том же духе.
Ранее Никита Пресняков рассказал о проблемах со своим здоровьем.
На обнародованных в Instagram кадрах Никита Пресняков примерил маску с бородой из популярного ныне приложения Snapchat. Исполнитель обратился к избраннице со словами: «Детка, возвращайся домой! Знаешь, что тебя там ожидает? Море посуды». Теперь поклонники артиста ждут «видеоответ» от Алёны Красновой, записанный в том же духе.
Ранее Никита Пресняков рассказал о проблемах со своим здоровьем.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:15