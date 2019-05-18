Стас Пьеха рассказал о сходстве характеров с сыном Петром
Эстрадный исполнитель Стас Пьеха рассказал в Instagram о сходстве характеров его и сына Петра. Наблюдая за поведением пятилетнего наследника во время совместной прогулки, артист констатировал: в детстве он вёл себя точно так же.
Стас Пьеха относится к тем звёздам шоу-бизнеса, которые предпочитают хранить частную жизнь от посторонних. Instagram-аккаунт певца заполнен, как правило, фото- и видеоматериалами, касающимися его творчества. Однако сегодня знаменитость сделал исключение и поделился с фолловерами совместным с сыном Петром снимком, сделанным во время прогулки в парке. Артист не живёт с матерью наследника, но старается находить время для общения с ребёнком, несмотря на плотный рабочий график.
В посте к кадру Стас Пьеха написал, что сын при встрече с ним вёл себя активно, а на прогулке перепрыгивал через пруд, бегал по зданию, крушил поленницу, испробовал все качели и, в конце концов, угодил в фонтан. «Рад, что в этом мы с ним схожи», – отметил исполнитель в Instagram.
Стас Пьеха относится к тем звёздам шоу-бизнеса, которые предпочитают хранить частную жизнь от посторонних. Instagram-аккаунт певца заполнен, как правило, фото- и видеоматериалами, касающимися его творчества. Однако сегодня знаменитость сделал исключение и поделился с фолловерами совместным с сыном Петром снимком, сделанным во время прогулки в парке. Артист не живёт с матерью наследника, но старается находить время для общения с ребёнком, несмотря на плотный рабочий график.
В посте к кадру Стас Пьеха написал, что сын при встрече с ним вёл себя активно, а на прогулке перепрыгивал через пруд, бегал по зданию, крушил поленницу, испробовал все качели и, в конце концов, угодил в фонтан. «Рад, что в этом мы с ним схожи», – отметил исполнитель в Instagram.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:04