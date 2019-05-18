АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Стас Пьеха рассказал о сходстве характеров с сыном Петром

Эстрадный исполнитель Стас Пьеха рассказал в Instagram о сходстве характеров его и сына Петра. Наблюдая за поведением пятилетнего наследника во время совместной прогулки, артист констатировал: в детстве он вёл себя точно так же.
Стас Пьеха рассказал о сходстве характеров с сыном Петром

Стас Пьеха относится к тем звёздам шоу-бизнеса, которые предпочитают хранить частную жизнь от посторонних. Instagram-аккаунт певца заполнен, как правило, фото- и видеоматериалами, касающимися его творчества. Однако сегодня знаменитость сделал исключение и поделился с фолловерами совместным с сыном Петром снимком, сделанным во время прогулки в парке. Артист не живёт с матерью наследника, но старается находить время для общения с ребёнком, несмотря на плотный рабочий график.

В посте к кадру Стас Пьеха написал, что сын при встрече с ним вёл себя активно, а на прогулке перепрыгивал через пруд, бегал по зданию, крушил поленницу, испробовал все качели и, в конце концов, угодил в фонтан. «Рад, что в этом мы с ним схожи», – отметил исполнитель в Instagram.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Живущая в Париже Елизавета Пескова
Алексей Купин считает себя лицемером
Названы 6 рекомендаций для здоровья
Ольга Бузова в очередной раз
Учёные: Деменцию предотвратят
Составлен рейтинг лучших фильмов
Стас Пьеха рассказал о сходстве
Названы сроки появления опытного
Звезда сериала "Султан моего сердца"
После слухов о расставании Евгений
В Лондоне представлен новый электрокар
Дима Дмитренко скрывал от Оли Рапунцель
Племянница королевы Елизаветы II Леди
BMW 8 Series Gran Coupe был замечен
Шэрон Стоун и Мэрелин Мэнсон примут
Звезда «Дома-2» Оля Сударкина сообщила
Учёные назвали причину роста
Ким Кардашьян и Канье Уэст стали
Маргарита Ларченко показала в Сети свою
Анонсирована мобильная версия
Юлия Барановская вызвала критику
Алессандро Матераццо готов прийти на
Ученые: Подростковая беременность может
Звезда «Дома-2» Илья Яббаров признался,
Похудевшая к 55-летнему юбилею Маша
В США подросток нашел челюсть
Анфиса Чехова показала поклонникам
Влада Кадони возмутила реакция
Пара Валерия Блюменкранца и Ирины
Эксперты перечислили риски при удалении
Просмотреть все новости