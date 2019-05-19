Apple официально открыла свою новую штаб-квартиру





Компания организовала культурно-массовое мероприятие, на котором выступили мировые звезды, в том числе и популярная певица Lady Gaga. В центре Apple Park была оборудована сцена в виде радуги, спроектированная Джони Айвом - главным дизайнером компании. Радужное оформление было выбрано не случайно: оно напоминало старый логотип Apple. Радугой было украшено практически все - от лестниц до чашек для кофе.Стоит отметить, что американская компания намерена открыть представительства в таких городах, как Сиэтл, Сан-Диего и Калвер-Сити, а также продолжит расширять офисы в Нью-Йорке, Питтсбурге, Бостоне. К 2023 году Apple планирует создать в Штатах больше 20 тысяч новых рабочих мест.