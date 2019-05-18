Названы сроки появления опытного образца новой авиационной управляемой ракеты «Монолит»
Заместителем руководителя входящего в «Ростех» концерна «Техмаш» Александром Кочкиным в рамках выставки MILEX-2019 были названы сроки появления опытного образца авиационной управляемой ракеты новой генерации «Монолит». Специалист подчеркнул: аппарат разрабатывается на деньги компании.
«Ориентировочно, опытный образец можно будет начинать тестировать через 2,5 или 3 года», – приводит слова Александра Кочкина издание «РИА Новости». Детали устройства «Монолита» разработчик раскрывать не стал, ограничившись информацией, что ракета относится к классу высокоточного оружия.
«Ориентировочно, опытный образец можно будет начинать тестировать через 2,5 или 3 года», – приводит слова Александра Кочкина издание «РИА Новости». Детали устройства «Монолита» разработчик раскрывать не стал, ограничившись информацией, что ракета относится к классу высокоточного оружия.
«На сегодняшний день мы занимаемся согласованием всех параметров с заказчиком», – добавил эксперт.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:53