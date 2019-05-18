Названы сроки появления опытного образца новой авиационной управляемой ракеты «Монолит»

«На сегодняшний день мы занимаемся согласованием всех параметров с заказчиком», – добавил эксперт.





«Ориентировочно, опытный образец можно будет начинать тестировать через 2,5 или 3 года», – приводит слова Александра Кочкина издание «РИА Новости». Детали устройства «Монолита» разработчик раскрывать не стал, ограничившись информацией, что ракета относится к классу высокоточного оружия.