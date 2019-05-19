АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Екатерина Варнава повеселила поклонников чтением рэпа на песню Светланы Лободы

Актриса и телеведущая Екатерина Варнава повеселила Instagram-подписчиков чтением рэпа на песню Светланы Лободы «Пуля-дура». Поклонники в комментариях похвалили своего кумира за артистичность.
Екатерина Варнава повеселила поклонников чтением рэпа на песню Светланы Лободы

На обнародованных в Instagram кадрах Екатерина Варнава сначала делает вид, будто ей с трудом даются скороговорки и строчка из музкомпозиции Светланы Лободы «Шёпотом-ропотом, ядом по венам стекает разбитая сальса...». Затем артистка придумывает выход из «проблемной» ситуации: она снимает своё «чтение рэпа» на видео и ускоряет запись. В конце ролика комик без запинки и в быстром темпе произносит упомянутую строку песни, продемонстрировав отличную дикцию.
Екатерина Варнава повеселила поклонников чтением рэпа на песню Светланы Лободы

Накануне Екатерина Варнава спародировала отечественных звёзд шоу-бизнеса, сфотографировавшись с раздвинутыми ногами.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Apple официально открыла свою новую
Екатерина Варнава повеселила
Американский ученый рассказал о влиянии
Эксперт: Как съездить в отпуск и не
"Желаю соответствующих претензиям
Бельгийские медики выступили против
Компания Xiaomi создала умную кормушку
Елена Летучая возит на работу два
Ученые: Люди начали употреблять
Дочь Муслима Магомаева уверена, что
«Поймут, но будет поздно»: Владимир
Глаукома, диабет, гипертония, и даже
Ержан Максим высмеял результаты шоу
Названы 7 эффективных в борьбе с
Любовь Толкалина на отдыхе в Лондоне
Ольга Сударкина опровергла свою вину в
Названы бестселлеры Suzuki на
Живущая в Париже Елизавета Пескова
Алексей Купин считает себя лицемером
Названы 6 рекомендаций для здоровья
Ольга Бузова в очередной раз
Учёные: Деменцию предотвратят
Составлен рейтинг лучших фильмов
Стас Пьеха рассказал о сходстве
Названы сроки появления опытного
Звезда сериала "Султан моего сердца"
После слухов о расставании Евгений
В Лондоне представлен новый электрокар
Дима Дмитренко скрывал от Оли Рапунцель
Племянница королевы Елизаветы II Леди
Просмотреть все новости