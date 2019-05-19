Екатерина Варнава повеселила поклонников чтением рэпа на песню Светланы Лободы
Актриса и телеведущая Екатерина Варнава повеселила Instagram-подписчиков чтением рэпа на песню Светланы Лободы «Пуля-дура». Поклонники в комментариях похвалили своего кумира за артистичность.
На обнародованных в Instagram кадрах Екатерина Варнава сначала делает вид, будто ей с трудом даются скороговорки и строчка из музкомпозиции Светланы Лободы «Шёпотом-ропотом, ядом по венам стекает разбитая сальса...». Затем артистка придумывает выход из «проблемной» ситуации: она снимает своё «чтение рэпа» на видео и ускоряет запись. В конце ролика комик без запинки и в быстром темпе произносит упомянутую строку песни, продемонстрировав отличную дикцию.
Накануне Екатерина Варнава спародировала отечественных звёзд шоу-бизнеса, сфотографировавшись с раздвинутыми ногами.
На обнародованных в Instagram кадрах Екатерина Варнава сначала делает вид, будто ей с трудом даются скороговорки и строчка из музкомпозиции Светланы Лободы «Шёпотом-ропотом, ядом по венам стекает разбитая сальса...». Затем артистка придумывает выход из «проблемной» ситуации: она снимает своё «чтение рэпа» на видео и ускоряет запись. В конце ролика комик без запинки и в быстром темпе произносит упомянутую строку песни, продемонстрировав отличную дикцию.
Накануне Екатерина Варнава спародировала отечественных звёзд шоу-бизнеса, сфотографировавшись с раздвинутыми ногами.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 05:45