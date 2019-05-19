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"Желаю соответствующих претензиям зарплат": Лолита Милявская поздравила медсестёр с праздником

Популярная отечественная исполнительница Лолита Милявская на странице в Instagram с присущим ей юмором поздравила всех медсестёр с профессиональным праздником. Она пожелала им оплаты труда, соразмерной к предъявляемым претензиям и просьбам, отметив, что часто именно такой человек без диплома врача способен лучше и быстрее помочь пациенту.
"Желаю соответствующих претензиям зарплат": Лолита Милявская поздравила медсестёр с праздником

В начале ролика Лолита Милявская рассказала, что её друг Вячеслав Манучаров попросил поздравить сестру, а заодно и всех медсестёр страны с профессиональным праздником. Она откликнулась, так как часто с восторгом смотрит на действия именно младшего медперсонала, способного найти невидимую вену и безболезненно сделать укол, помочь человеку, даже просто подержав его за руку, посочувствовать или быстрее врача поставить верный диагноз. В завершение видео Милявская пожелала медсёстрам достойных зарплат и благодарных пациентов, ценящих их старания и труд.

Многочисленные подписчики присоединились к словам певицы, благодаря медсестёр за их усердие и нелёгкий труд. Другие же высказались негативно в адрес медработников, рассказывая свои истории о том, как им отказали во внимании или помощи. Среди фолловеров оказались и сами медицинские сёстры, поблагодарившие всех за искренние слова поздравлений, при этом написав, что их давно перестали ценить пациенты, всё чаще только отрицательно отзываясь об их работе.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 02:16

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