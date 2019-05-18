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Учёные назвали причину роста заболеваемости раком кишечника среди молодых людей

Научные сотрудники МАИР (Международное агентство по исследованию рака), расположенного в Лионе, назвали причину роста онкологического заболевания кишечника среди молодых людей. По данным учёных, в последнее десятилетие этот диагноз всё чаще фиксируется среди жителей экономически развитых стран, причём возраст пациентов - до 50 лет.
Учёные назвали причину роста заболеваемости раком кишечника среди молодых людей

Специалисты отмечают: среди стран с наиболее часто фиксирующимися случаями рака кишечника выделяют Канаду, Великобританию, Данию, Новую Зеландию и Австралию. Онкологию среди пациентов часто диагностируют у молодых людей возрастом от 20 до 29 лет, что объясняется высоким процентом населения с избыточной массой тела, в свою очередь спровоцированной нездоровым образом жизни и неправильным питанием.

При этом отмечается спад заболеваемости раком кишечника среди канадцев и британцев старше 50-летнего возраста, что удалось достичь медикам за счёт регулярно проводимого скрининга. Среди молодых людей обследование на онкологические заболевания проводится редко, оно считалось экономически необоснованным из-за невысокого процента зафиксированных случаев колоректального рака.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:54

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