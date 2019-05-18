Учёные назвали причину роста заболеваемости раком кишечника среди молодых людей





Специалисты отмечают: среди стран с наиболее часто фиксирующимися случаями рака кишечника выделяют Канаду, Великобританию, Данию, Новую Зеландию и Австралию. Онкологию среди пациентов часто диагностируют у молодых людей возрастом от 20 до 29 лет, что объясняется высоким процентом населения с избыточной массой тела, в свою очередь спровоцированной нездоровым образом жизни и неправильным питанием.При этом отмечается спад заболеваемости раком кишечника среди канадцев и британцев старше 50-летнего возраста, что удалось достичь медикам за счёт регулярно проводимого скрининга. Среди молодых людей обследование на онкологические заболевания проводится редко, оно считалось экономически необоснованным из-за невысокого процента зафиксированных случаев колоректального рака.