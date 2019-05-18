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После слухов о расставании Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе пришли на юбилей Доколенко

Отечественный артист разговорного жанра и телеведущий Евгений Петросян появился на дне рождения промоутера Александра Доколенко в компании своей помощницы Татьяны Брухуновой. Таким образом пара опровергла появившуюся недавно в прессе информацию об их расставании.
После слухов о расставании Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе пришли на юбилей Доколенко

Не так давно некоторые отечественные СМИ сообщали, что Евгений Петросян расстался с молодой возлюбленной и помощницей Татьяной Брухуновой. Они долгое время не появлялись вместе на публике, что, вероятно, и стало поводом для разговоров. Евгений Ваганович в одиночестве присутствовал на репетициях своего шоу, а Брухунова в это время якобы была в Туле, своём родном городе.
После слухов о расставании Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе пришли на юбилей Доколенко

Недавно на странице Марины Девятовой в Instagram появилось фото с юбилея Александра Доколенко, на котором запечатлены все приглашённые. Среди них и Евгений Петросян вместе с Татьяной Брухуновой. Их совместный поход на торжество опровергает ранее появившиеся домыслы о расставании, по всей вероятности, они всё так же вместе, но не афишируют отношения.



 
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Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 18:33

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