После слухов о расставании Евгений Петросян и Татьяна Брухунова вместе пришли на юбилей Доколенко

Не так давно некоторые отечественные СМИ сообщали, что Евгений Петросян расстался с молодой возлюбленной и помощницей Татьяной Брухуновой. Они долгое время не появлялись вместе на публике, что, вероятно, и стало поводом для разговоров. Евгений Ваганович в одиночестве присутствовал на репетициях своего шоу, а Брухунова в это время якобы была в Туле, своём родном городе.Недавно на странице Марины Девятовой в Instagram появилось фото с юбилея Александра Доколенко, на котором запечатлены все приглашённые. Среди них и Евгений Петросян вместе с Татьяной Брухуновой. Их совместный поход на торжество опровергает ранее появившиеся домыслы о расставании, по всей вероятности, они всё так же вместе, но не афишируют отношения.