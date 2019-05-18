Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз

Теледива опубликовала в своем микроблоге в Instagram фото новорожденного с текстом, представляющим скриншот переписки. Кардашьян говорит, что теперь у них есть все, что они желали, и это благословение. До середины января не было известно о пополнении семейства, после чего секрет был раскрыт в одном из шоу, где присутствовала Ким Кардашьян.Все дети в их семье имеют интересные имена, и новорожденный не стал исключением. В комментариях звезда написала имя мальчика – Псалм Уэст, что связано с религией и происходит от слова «псалом». Канье Уэст проводит воскресные службы со своим хором постоянно, а также задумывается о создании собственной церкви.