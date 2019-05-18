Звезда «Дома-2» Оля Сударкина сообщила о продвижении в деле Ксении Бородиной

«Следственный комитет вынес решение в мою пользу!» - заявила Ольга.

«На каждый большой найдется еще БОЛЬШЕ!» - отметила Сударкина.

Как стало известно, Сударкина оказалась очень серьезным и не в меру терпеливым врагом. Не секрет, что звезда «Дома-2» затаила обиду на телеведущую реалити-шоу Ксению Бородину, которая, дав волю эмоциям, публично обозвала Ольгу девушкой легкого поведения.Напомним, что Бородина сделала подобное заявление только после того, как Сударкина в открытую начала «подкатывать» к женатому Дмитрию Дмитренко и во всеуслышание говорить, что именно она сможет стать хорошей матерью его наследнице Василисе.Несколько месяцев понадобилось Сударкиной, чтобы уголовное дело по факту оскорбления все-таки завели. Впрочем, этому не следует удивляться, ведь Бородина, по словам Ольги, то и дело вставляла ей палки в колеса и даже давала взятки правоохранительным органам.На днях бывшая участница «Дома-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram видеоролик, на котором она запечатлена ликующей. Под записью Сударкина оставила пост, в котором сообщила подписчикам, что продвижение в деле Ксении Бородиной наконец-таки состоялось.Также телезнаменитость указала на то, что ее очень радует тот факт, что ее любимая поговорка все-таки работает.