Анонсирована мобильная версия популярной игры Minecraft





Как стало известно, недавно состоялся анонс нового проекта Minecraft: Earth. Мобильная игра представляет собой приложение дополнительной реальности, в рамках которого присутствует возможность менять окружающий мир с помощью смартфона. Некоторые известные игровые журналисты успели ознакомиться с проектом и поделились рядом его особенностей. В первую очередь они отмечают возможность изучения карты в реальном мире. Можно заходить в здания, а также открывать новые предметы для строительства. Кроме того, имеется возможность участия в битвах с монстрами, включая новых, добывать ресурсы. Также выделяется проработанная система строительства в своём уголке. Данное место закрыто для вторжений, а для того, чтобы продемонстрировать сооружение друзьям, им придётся принять специальное приглашение.Проект является условно бесплатным, а запись на его тестирование уже ведется. Участие в данном мероприятии позволит игрокам получить доступ к уникальному скину, доступному в рамках рассматриваемой игры.