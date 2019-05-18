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Ученые: Подростковая беременность может стать причиной задержки развития и недостаточного веса ребенка

В Международном институте исследования продовольственной политики ученые пришли к выводу, что подростковая беременность ведет к задержке развития и недостаточному весу ребенка. Исследование показало: у детей юных матерей распространенность указанных симптомов была на 10% выше, по сравнению с детьми взрослых родительниц.
Ученые: Подростковая беременность может стать причиной задержки развития и недостаточного веса ребенка

По мнению экспертов, связь ранней беременности и задержки развития чада зависит от образования матери, социально-экономического статуса и веса. В исследовании, проведенном в Индии, где подростковая беременность вызывала анемию у будущей роженицы и другие негативные явления, взяли участие 60 097 матерей с детьми. Главной целью научной работы было выяснить, каким образом ранняя беременность связана с истощением младенца, а также какие биологические, социальные и программные факторы воздействуют на данную ситуацию.

Исследователи полагают, что не помешало бы сократить число ранних браков и оказывать учащимся в колледжах и школах финансовую поддержку. Последнее поможет юным девушкам обратить больше внимания на образование, что позволит существенно снизить уровень подростковой беременности.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:02

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