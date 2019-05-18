Юлия Барановская вызвала критику зоозащитников роликом с медвежатами
Отечественная телеведущая и писатель Юлия Барановская на странице в Instagram опубликовала отрывок из программы «Живая жизнь», анонсировав беседу с братьями Запашными. В ролике показаны маленькие медвежата, с которыми ведущая обнимается, что вызвало критику зоозащитников, посоветовавших ей не рекламировать цирк, а заняться вопросом их содержания в неволе.
В видео, которым Юлия Барановская анонсировала выход в эфир программы о цирке братьев Запашных, показаны маленькие игривые медвежата, один из которых облизывает руки ведущей. Ролик воспринялся неоднозначно подписчиками знаменитости. Многие с умилением смотрели на развлечение животных, другие же принялись критиковать и сам цирк, и Барановскую.
Активизировавшиеся в комментариях зоозащитники пишут, что животных, содержащихся в неволе в зоопарке или цирке можно только пожалеть, но не умиляться. Их следует вернуть в естественную среду обитания, а не издеваться, заставляя выступать в представлениях. Барановской посоветовали поинтересоваться, в каких условиях содержатся медвежата, прежде чем заниматься рекламой цирка.
В видео, которым Юлия Барановская анонсировала выход в эфир программы о цирке братьев Запашных, показаны маленькие игривые медвежата, один из которых облизывает руки ведущей. Ролик воспринялся неоднозначно подписчиками знаменитости. Многие с умилением смотрели на развлечение животных, другие же принялись критиковать и сам цирк, и Барановскую.
Активизировавшиеся в комментариях зоозащитники пишут, что животных, содержащихся в неволе в зоопарке или цирке можно только пожалеть, но не умиляться. Их следует вернуть в естественную среду обитания, а не издеваться, заставляя выступать в представлениях. Барановской посоветовали поинтересоваться, в каких условиях содержатся медвежата, прежде чем заниматься рекламой цирка.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 17:22