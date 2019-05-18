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Звезда «Дома-2» Илья Яббаров признался, что не вернется на проект и уже нашел работу

Бывший участник телепроекта «Дом-2» Илья Яббаров заявил, что не вернется на шоу, так как за Периметром у него все хорошо. По словам экс-возлюбленного Алены Савкиной (Рапунцель-младшей), он уже даже нашел работу.

Звезда «Дома-2» Илья Яббаров признался, что не вернется на проект и уже нашел работу

Несколько недель назад Яббаров в компании своей на то время еще невесты Маргариты Ларченко решил покинуть скандальное реалити-шоу «Дом-2». В социальных сетях появлялось очень много слухов, в которых говорилось, что же на самом деле повлияло на уход парочки.

Подогрела эти сплетни и Рита, которая то и дело поднимала в личном миркоблоге тему разрыва с Яббаровым. И вот считанные часы назад и Илья решил расставить все точки над «ё».

Яббаров опубликовал у себя на страничке в Instagram пост, где заявил, что распрощался с телестройкой «Дом-2» только потому, что захотел начать новую жизнь.

«На проект я не собираюсь и не пойду. Я уже работаю на новой работе, все хорошо, живу той жизнью, которой вы хотели, чтобы я жил!» - написал экс-участник «Дома-2».


Звезда «Дома-2» Илья Яббаров признался, что не вернется на проект и уже нашел работу

Также Яббаров добавил, что сейчас поставил перед собой цель – стать хорошим отцом для своего 3-месячного сына Богдана, которого подарила ему бывшая избранница.

По словам Ильи, он просто-таки мечтает о том, чтобы, когда его наследник вырос, он сказал ему, что будет с ним, несмотря ни на что, «и в горе, и в радости».

К слову, внимательные пользователи Сети заметили, что после расставания с Ларченко, Яббаров начал куда больше времени проводить с сыном и Рапунцель-младшей.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:54

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