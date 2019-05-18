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Влада Кадони возмутила реакция подписчиков на его пост, где он говорит о мужчинах с нетрадиционной ориентацией

Телеведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони затаил обиду на подписчиков, которые негативно отреагировали на его пост, где он высказался относительно мужчин с нетрадиционной ориентацией. По словам телезнаменитости, он не понимает, почему, когда он пишет «очевидные вещи», в их суть вникают лишь единицы.

Влада Кадони возмутила реакция подписчиков на его пост, где он говорит о мужчинах с нетрадиционной ориентацией

Вчера Кадони опубликовал у себя на страничке в Instagram длинный пост, в котором прокомментировал событие, вышедшее в эфир на одном из федеральных телеканалов. По словам звезды «Дома-2», заострившего свое внимание на поцелуе мужчин, телезрителям не следует так резко реагировать на людей с нетрадиционной ориентацией.

Также Влад указал на то, что в некоторых странах Европы это считается частью культуры, поэтому убежден, что некоторым зрителям не следует так яро высказывать свое возмущение. По всей видимости, комментарии под этим постом Кадони настолько поразили, что он решил оставить еще один блог на эту тему.

Влада Кадони возмутила реакция подписчиков на его пост, где он говорит о мужчинах с нетрадиционной ориентацией

Считанные часы назад Влад разместил в личном микроблоге еще один пост, в котором заявил, что сейчас ему приходится читать различные глупости о том, что он якобы оправдывает мужчин с нетрадиционной ориентацией. Ведущий «Дома-2» отметил, что писал о секрете Полишинеля, который всем давно известен, однако его по-прежнему продолжают выдавать за сенсацию.

К слову, по мнению звезды «Дома-2», общество должно развиваться, однако после высказываний некоторых подписчиков он уверен, что люди наоборот деградируют.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:12

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