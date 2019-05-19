Компания Xiaomi создала умную кормушку для котов Furrytail Pet Smart Feeder
Технологический гигант Xiaomi создал умную кормушку для котов под названием Furrytail Pet Smart Feeder. Сбор средств для выпуска нового продукта компании стартовал на площадке Youpin.
На новинку собирают по 28 долларов. Поставки Furrytail Pet Smart Feeder должны начаться 30 июня. Для управления устройством необходимо всего лишь приложение на смартфоне. Последнее позволяет устанавливать время, когда «чудо-миска» должна наполняться, и необходимый объем порций.
Если пользователю нужно уехать на несколько дней, он может не переживать, что его питомец останется голодным, ведь с новинкой пушистый друг сможет получать пищу три раза в день. Животное может самостоятельно активировать подачу корма, нажав лапой на специальную педаль, если хозяин сам не может контролировать объем еды.
В конструкции корм не сможет испортиться, а 4-литровая емкость позволит хранить около двух килограммов сухого корма для кота или собаки. Если миска опустошается, то светодиодный ободок становится красным, подавая сигнал владельцу, а приложение отправляет ему оповещение. В устройстве предусмотрено наличие модуля весов для получения сигнала на смартфон о точном весе корма, находящегося в кормушке.
На новинку собирают по 28 долларов. Поставки Furrytail Pet Smart Feeder должны начаться 30 июня. Для управления устройством необходимо всего лишь приложение на смартфоне. Последнее позволяет устанавливать время, когда «чудо-миска» должна наполняться, и необходимый объем порций.
Если пользователю нужно уехать на несколько дней, он может не переживать, что его питомец останется голодным, ведь с новинкой пушистый друг сможет получать пищу три раза в день. Животное может самостоятельно активировать подачу корма, нажав лапой на специальную педаль, если хозяин сам не может контролировать объем еды.
В конструкции корм не сможет испортиться, а 4-литровая емкость позволит хранить около двух килограммов сухого корма для кота или собаки. Если миска опустошается, то светодиодный ободок становится красным, подавая сигнал владельцу, а приложение отправляет ему оповещение. В устройстве предусмотрено наличие модуля весов для получения сигнала на смартфон о точном весе корма, находящегося в кормушке.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 00:03