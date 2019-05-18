В США подросток нашел челюсть мастодонта, возраст которой составляет 34 тысячи лет
Подросток из Айовы обнаружил древнюю окаменелость. Как оказалось, это была челюсть мастодонта, возраст которой составляет порядка 34 000 лет.
Недавно появилась информация о том, что подросток из Айовы обнаружил кость древнего животного. Об этом сообщает Dan Chibnall на своей странице в социальной сети Twitter. Длина найденной челюсти мастодонта составила порядка 76 см. Судя по всему, она принадлежала молодой особи. Ученые считают, что данный мастодонт был ростом порядка 2 м 10 см. Рассматриваемый вид доисторических животных обладает рядом черт, которые делают его схожим с современными слонами или мамонтами. Тем не менее, определить мастодонта можно благодаря специфическому строению челюсти и внешнему виду их зубов.
Отмечается, что подобные случаи, в которых обнаруживаются останки древних существ, не являются редкими на самом деле. Кости мастодонтов, а также представителей других видов доисторических животных время от времени обнаруживаются рыбаками, а также любителями гребли или езды на каноэ.
Недавно появилась информация о том, что подросток из Айовы обнаружил кость древнего животного. Об этом сообщает Dan Chibnall на своей странице в социальной сети Twitter. Длина найденной челюсти мастодонта составила порядка 76 см. Судя по всему, она принадлежала молодой особи. Ученые считают, что данный мастодонт был ростом порядка 2 м 10 см. Рассматриваемый вид доисторических животных обладает рядом черт, которые делают его схожим с современными слонами или мамонтами. Тем не менее, определить мастодонта можно благодаря специфическому строению челюсти и внешнему виду их зубов.
Отмечается, что подобные случаи, в которых обнаруживаются останки древних существ, не являются редкими на самом деле. Кости мастодонтов, а также представителей других видов доисторических животных время от времени обнаруживаются рыбаками, а также любителями гребли или езды на каноэ.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:37