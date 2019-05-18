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В США подросток нашел челюсть мастодонта, возраст которой составляет 34 тысячи лет

Подросток из Айовы обнаружил древнюю окаменелость. Как оказалось, это была челюсть мастодонта, возраст которой составляет порядка 34 000 лет.
В США подросток нашел челюсть мастодонта, возраст которой составляет 34 тысячи лет

Недавно появилась информация о том, что подросток из Айовы обнаружил кость древнего животного. Об этом сообщает Dan Chibnall на своей странице в социальной сети Twitter. Длина найденной челюсти мастодонта составила порядка 76 см. Судя по всему, она принадлежала молодой особи. Ученые считают, что данный мастодонт был ростом порядка 2 м 10 см. Рассматриваемый вид доисторических животных обладает рядом черт, которые делают его схожим с современными слонами или мамонтами. Тем не менее, определить мастодонта можно благодаря специфическому строению челюсти и внешнему виду их зубов.

Отмечается, что подобные случаи, в которых обнаруживаются останки древних существ, не являются редкими на самом деле. Кости мастодонтов, а также представителей других видов доисторических животных время от времени обнаруживаются рыбаками, а также любителями гребли или езды на каноэ.



 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 16:37

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