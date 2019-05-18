Маша Кохно «превратилась» в копию Алены Ашмариной

«Без искусственных ресниц – ну, очень красивая! Просто невозможно наглядеться!», «А я вообще сначала Кохно с Ашмариной спутала! Тут очень на нее похожа!», «Да, прям Алена Ашмарина! Красотка!» - продолжают писать под последней публикацией Марии.

Не секрет, что на днях Мария вернулась в Москву из Таиланда, где она провела незабываемый отдых в компании своей любимой мамочки. Отпуск в жаркой стране явно пошел блондинке на пользу. А если как следует рассмотреть свежие снимки Кохно в ее личном микроблоге, то можно прийти к выводу, что девушка стала куда симпатичней.Сложно не заметить, что Мария немного похудела, избавилась от искусственных ресниц, а лицо стало куда нежнее. Сейчас, как оказалось, Кохно думает, возвращать ли ей наращенные ресницы или все-таки остаться естественной.Нужно сказать, что многие подписчики поддержали естественный вариант, а также указали на то, что именно такой Мария им нравится больше всего. Более того, фолловеры отметили, что без длинных искусственных ресниц Кохно стала напоминать им еще одну экс-участницу «Дома-2», а если быть точнее, Алену Ашмарину.К слову, многие читатели не единожды ставили Алену Ашмарину некоторым участницам «Дома-2» в пример, ведь в свои 32 года блондинка выглядит куда лучше некоторых 18-летних девушек.