Эксперты перечислили риски при удалении зубов в период беременности
Эксперты рассказали о том, чем опасно удаление зубов во время беременности. Как стало известно, данная операция может привести к ряду осложнений, связанных, в том числе, со здоровьем ребёнка.
Ученые утверждают, что беременность оказывает весьма существенное влияние на множество аспектов организма матери. Речь идёт, в том числе, о постепенном увеличении прогестерона. Данный гормон способствует ускоренному развитию кариеса, а также всевозможных заболеваний десен, что может привести к необходимости удаления зуба. Учёные не рекомендуют прибегать к данной операции без консультации у гинеколога. В особенности это касается первых и последних трех месяцев беременности, во время которых риск навредить ребёнку наиболее высок.
Отмечается, что любые стрессовые ситуации в рассматриваемый период времени могут иметь ряд опасных последствий. Во время беременности крайне не рекомендуется делать рентген, а местная анестезия является единственным вариантом сокращения болевых ощущений во время удаления зубов.
Ученые утверждают, что беременность оказывает весьма существенное влияние на множество аспектов организма матери. Речь идёт, в том числе, о постепенном увеличении прогестерона. Данный гормон способствует ускоренному развитию кариеса, а также всевозможных заболеваний десен, что может привести к необходимости удаления зуба. Учёные не рекомендуют прибегать к данной операции без консультации у гинеколога. В особенности это касается первых и последних трех месяцев беременности, во время которых риск навредить ребёнку наиболее высок.
Отмечается, что любые стрессовые ситуации в рассматриваемый период времени могут иметь ряд опасных последствий. Во время беременности крайне не рекомендуется делать рентген, а местная анестезия является единственным вариантом сокращения болевых ощущений во время удаления зубов.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:55