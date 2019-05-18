Эксперты перечислили риски при удалении зубов в период беременности





Ученые утверждают, что беременность оказывает весьма существенное влияние на множество аспектов организма матери. Речь идёт, в том числе, о постепенном увеличении прогестерона. Данный гормон способствует ускоренному развитию кариеса, а также всевозможных заболеваний десен, что может привести к необходимости удаления зуба. Учёные не рекомендуют прибегать к данной операции без консультации у гинеколога. В особенности это касается первых и последних трех месяцев беременности, во время которых риск навредить ребёнку наиболее высок.Отмечается, что любые стрессовые ситуации в рассматриваемый период времени могут иметь ряд опасных последствий. Во время беременности крайне не рекомендуется делать рентген, а местная анестезия является единственным вариантом сокращения болевых ощущений во время удаления зубов.