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Ольга Рапунцель пожаловалась Майе Донцовой на подписчиц, упрекающих ее в меркантильности

«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель пожаловалась Майе Донцовой на подписчиц, которые, не переставая, упрекают ее в меркантильности. По словам длинноволосой красавицы, пишут ей подобные небылицы девушки, которые даже не живут в Москве.

Ольга Рапунцель пожаловалась Майе Донцовой на подписчиц, упрекающих ее в меркантильности

Отметим, что необдуманные высказывания Рапунцель в адрес окружающих не единожды становились причиной ее разногласий с коллективом. Нужно сказать, что именно по этой причине многие телезрители и участники «Дома-2» считают молодую мамочку «лицемеркой».

К слову, саму Ольгу подобные нарекания всегда обижали, однако она по-прежнему так и не поняла, что же на самом деле делает не так. От легкомысленного пустословия время от времени достается и преданным поклонникам телестройки.

Так, к примеру, на днях Рапунцель буквально унизила всех тех, кто живет далеко от столицы. Судя из высказываний Ольги, всех провинциальных девушек она считает людьми «низшего сорта».

Ольга Рапунцель пожаловалась Майе Донцовой на подписчиц, упрекающих ее в меркантильности

Беседуя с Майей Донцовой, Рапунцель пожаловалась девушке на подписчиц, которые то и дело упрекают ее в меркантильности. По словам Ольги, девушки фактически не оставляют ее в покое и ежедневно забрасывают большим количеством нелицеприятных комментариев и сообщений.

В свою очередь «бренд» реалити-шоу уверена, что уже давно доказала всем, что таковой не является, ведь вышла замуж за простого парня из Владивостока. Правда, больше всего Ольгу возмутило совсем другое. По словам Рапунцель, пишут ей нелестные послания девушки не из Москвы, сообщает Ondom2.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:21

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