Елена Летучая возит на работу два термоса в целях экономии электроэнергии

40-летняя модель посоветовала своим Instagram-подписчикам способ, позволяющий сберечь природные ресурсы. Елена Летучая призналась, что очень любит чай и часто его пьет, поэтому возит с собой на работу два термоса с горячей водой. Знаменитость считает, что таким образом ей не приходится по несколько раз в день запускать чайник и тратить лишнюю электроэнергию.Поклонникам понравился совет модели. Они поблагодарили Елена Летучую за то, что она заботится об окружающей среде. Многие Instagram-пользователи заявили, что используют термос даже не в целях экономии, а по причине недоверия к воде, которую им предлагают пить на работе.Напомним, Елена Летучая является владелицей интернет-магазина «Летучий магазин». Телеведущая старается как можно чаще сближаться с дикой природой и хочет донести до людей важность экологически правильного отношения к планете.