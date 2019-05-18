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Елена Летучая возит на работу два термоса в целях экономии электроэнергии

Российская модель Елена Летучая дала поклонникам совет о сохранении природных ресурсов. Знаменитость рассказала, что возит на работу два термоса в целях экономии электроэнергии.

Елена Летучая возит на работу два термоса в целях экономии электроэнергии


40-летняя модель посоветовала своим Instagram-подписчикам способ, позволяющий сберечь природные ресурсы. Елена Летучая призналась, что очень любит чай и часто его пьет, поэтому возит с собой на работу два термоса с горячей водой. Знаменитость считает, что таким образом ей не приходится по несколько раз в день запускать чайник и тратить лишнюю электроэнергию.

Поклонникам понравился совет модели. Они поблагодарили Елена Летучую за то, что она заботится об окружающей среде. Многие Instagram-пользователи заявили, что используют термос даже не в целях экономии, а по причине недоверия к воде, которую им предлагают пить на работе.

Напомним, Елена Летучая является владелицей интернет-магазина «Летучий магазин». Телеведущая старается как можно чаще сближаться с дикой природой и хочет донести до людей важность экологически правильного отношения к планете.



 
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Добавил: Савченко Яна Сегодня, 23:00

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