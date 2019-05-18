Анфиса Чехова показала поклонникам отличную растяжку

Недавно Анфиса Чехова опубликовала фото в социальной сети Instagram. Телеведущая продемонстрировала свою растяжку, а также поблагодарила поклонников за справедливую и обоснованную критику в рамках проекта “Главная роль”. Она считает, что подписчики справедливо подметили ряд важных нюансов, которые не были замечены жюри.Фанаты телеведущей поблагодарили ее за пост. Некоторые поклонники считают, что растяжка Анфисы Чеховой может быть сопоставима с аналогичными навыками Волочковой. Подписчики высоко оценили спортивный костюм телеведущей, а также ее татуировки, которые видны в местах вырезов.