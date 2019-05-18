АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Производители новых смартфонов отказались от использования съемных аккумуляторов

Большинство производителей смартфонов отказались от съемных аккумуляторов в пользу несъемного устройства. По словам представителей компаний-разработчиков, такая технология очень удобна, так как экономит пространство для батареи.

Производители новых смартфонов отказались от использования съемных аккумуляторов

Нововведение позволяет улучшать качество сборки мобильного аппарата и сделать смартфон более привлекательным. Девайсы со съемными батареями отличались максимальной емкостью около 2000 мА*час, а емкость неразборной конструкции составит не меньше 3000 мА*час.

В настоящее время сложно понять, будет ли полезным подобное изобретение, поскольку раньше при поломке устройства пользователю было достаточно просто поменять батарею. В случае с несъемным аккумулятором такую манипуляцию сделать невозможно, поэтому пользователь будет вынужден приобрести новый смартфон, что очень выгодно для технологических компаний-производителей.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 15:29

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Маша Кохно «превратилась» в копию Алены
Первый канал изменил программу из-за
Производители новых смартфонов
Анна Семенович анонсировала совместный
Ольга Рапунцель пожаловалась Майе
На Троекуровском кладбище захоронили
Фигуристка Аделина Сотникова поделилась
Обновленный KIA Sportage пользуется
Юлия Проскурякова дебютировала в новой
Экс-участница «Дома-2» Рита Ларченко
Во Франции кот-шпион случайно
Виталий Гогунский может снова жениться
Ученые обнаружили генетическую
Бритни Спирс ответила на слухи о
Самый быстрый человек на планете
Полина Гагарина попросила фанатов не
Индия намерена запустить 7 космических
Анфиса Чехова рассказала, как
Олеся Судзиловская рассказала о
Пользователи Facebook пожаловались на
Специалист по истории средневековья дал
Людмила Поргина рассказала о последних
Ученые пролили свет на эволюцию полетов
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Сергей Лазарев с оголённым торсом
Илон Маск намерен лично контролировать
В Сети появились обнаженные фото
В Москве мужчина зарезал отца и нанес
Олег Газманов рассказал о своих друзьях
Исследование: Дневной сон позволяет
Просмотреть все новости