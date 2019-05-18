Производители новых смартфонов отказались от использования съемных аккумуляторов





Нововведение позволяет улучшать качество сборки мобильного аппарата и сделать смартфон более привлекательным. Девайсы со съемными батареями отличались максимальной емкостью около 2000 мА*час, а емкость неразборной конструкции составит не меньше 3000 мА*час.В настоящее время сложно понять, будет ли полезным подобное изобретение, поскольку раньше при поломке устройства пользователю было достаточно просто поменять батарею. В случае с несъемным аккумулятором такую манипуляцию сделать невозможно, поэтому пользователь будет вынужден приобрести новый смартфон, что очень выгодно для технологических компаний-производителей.