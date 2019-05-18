Экс-участница «Дома-2» Рита Ларченко призналась, что именно она расторгла контракт с проектом
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Ларченко рассказала поклонникам, что именно она решила расторгнуть контракт с телестройкой. По словам длинноволосой красавицы, несмотря на то, что на проекте нет сценария, у некоторых ребят есть определенные роли.
Ни для кого не является секретом, что Рита Ларченко и Илья Яббаров больше не являются участниками телешоу «Спаси свою любовь». Сейчас каждый из них занимается своими делами, так как после проекта они решили пойти разными дорогами.
После того, как Маргарита оказалась вне Периметра, девушка стала куда активней пользоваться социальными сетями. Считанные часы назад Ларченко опубликовала на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» свежий пост, в котором заявила фанатам, что именно она расторгла контракт с проектом.
Отметим, что ранее в Сети появлялись слухи о том, что руководство телестройки решило не продлевать договор с возлюбленной Яббарова, поэтому девушке в любом случае пришлось бы покинуть Периметр. По всей видимости, эта информация дошла и к Маргарите, поэтому она поспешила опровергнуть ее.
По словам Ларченко, неделю назад она аннулировала контракт с продюсерами «Дома-2» и сейчас не является героиней никакого шоу. Также Рита заявила, что сценария на реалити-шоу нет, однако для некоторых ребят отводят определенные роли. К примеру, роль жертвы, роль «ничего не получается», роль стервы и так далее.
Вдобавок Маргарита сообщила, что зарплата на телестройке у каждого участника разная, а зависит она целиком и полностью от рейтингов.
Ни для кого не является секретом, что Рита Ларченко и Илья Яббаров больше не являются участниками телешоу «Спаси свою любовь». Сейчас каждый из них занимается своими делами, так как после проекта они решили пойти разными дорогами.
После того, как Маргарита оказалась вне Периметра, девушка стала куда активней пользоваться социальными сетями. Считанные часы назад Ларченко опубликовала на официальном портале реалити-шоу «Дом-2» свежий пост, в котором заявила фанатам, что именно она расторгла контракт с проектом.
Отметим, что ранее в Сети появлялись слухи о том, что руководство телестройки решило не продлевать договор с возлюбленной Яббарова, поэтому девушке в любом случае пришлось бы покинуть Периметр. По всей видимости, эта информация дошла и к Маргарите, поэтому она поспешила опровергнуть ее.
По словам Ларченко, неделю назад она аннулировала контракт с продюсерами «Дома-2» и сейчас не является героиней никакого шоу. Также Рита заявила, что сценария на реалити-шоу нет, однако для некоторых ребят отводят определенные роли. К примеру, роль жертвы, роль «ничего не получается», роль стервы и так далее.
Вдобавок Маргарита сообщила, что зарплата на телестройке у каждого участника разная, а зависит она целиком и полностью от рейтингов.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:45