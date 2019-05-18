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Во Франции кот-шпион случайно прокатился на крыле легкомоторного самолёта

На просторах видеохостинга YouTube недавно появился ролик, снятый во время полёта легкомоторного самолёта во Франции. Видео демонстрирует не только пилота и пассажира, но и кота, уснувшего на крыле. Пушистый талисман авиаклуба, словно шпион пробравшийся на борт, проснулся уже в воздухе и пытался забраться в кабину.
Во Франции кот-шпион случайно прокатился на крыле легкомоторного самолёта

Во время подготовки к старту никто не заметил кота, вероятно, гревшегося на солнце и уснувшего на крыле самолёта. Присутствие на борту «шпиона» пилот обнаружил уже в воздухе, в нескольких сотнях метров от поверхности. Уже будучи на высоте животное проснулось и подобралось ближе к кабине, начав громко кричать от страха.

К счастью для кота, он находился внутри крыла, за специальными перегородками, поэтому потоком воздуха его не сбросило на землю. В случае, если бы животное забралось внутрь открытой кабины, оно могло пострадать, но ситуация завершилась благополучной посадкой и небольшим испугом для всех участников полёта.



 
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Общество
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:38

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