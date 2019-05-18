Во Франции кот-шпион случайно прокатился на крыле легкомоторного самолёта





Во время подготовки к старту никто не заметил кота, вероятно, гревшегося на солнце и уснувшего на крыле самолёта. Присутствие на борту «шпиона» пилот обнаружил уже в воздухе, в нескольких сотнях метров от поверхности. Уже будучи на высоте животное проснулось и подобралось ближе к кабине, начав громко кричать от страха.К счастью для кота, он находился внутри крыла, за специальными перегородками, поэтому потоком воздуха его не сбросило на землю. В случае, если бы животное забралось внутрь открытой кабины, оно могло пострадать, но ситуация завершилась благополучной посадкой и небольшим испугом для всех участников полёта.