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Юлия Проскурякова дебютировала в новой роли, сыграв девушку со сложной судьбой

Супруга российского исполнителя и композитора Игоря Николаева, певица и актриса Юлия Проскурякова на странице в Instagram рассказала о сыгранной дебютной роли в театральном центре «Гримёрка». В первом спектакле сезона режиссёр предложил артистке сыграть нового персонажа – девушку трогательную, но со сложной судьбой.
Юлия Проскурякова дебютировала в новой роли, сыграв девушку со сложной судьбой

В минувшем году Юлия Проскурякова уже играла в спектакле театрального центра «Гримёрка», но в этом сезоне Никита Салопин попробовал актрису в новом для неё амплуа – доброй, нежной и трогательной девушки Марии, к которой судьба редко бывала благосклонна. Супруга Игоря Николаева с удовольствием согласилась попробовать свои силы в другой роли, отмечая, что благодаря ей приобрела интересный и бесценный опыт.

В публикации Юлия Проскурякова анонсировала новый спектакль «Страсти по Торчалову», премьера которого состоится 28 мая. В нём актриса играет Римму, женщину, самым страшным «грехом» которой является любовь. Два года назад супруга композитора стала студенткой ГИТИСа и с тех пор принимает участие в театральных постановках, совершенствуя полученные знания на опыте.



 
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ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:54

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