Юлия Проскурякова дебютировала в новой роли, сыграв девушку со сложной судьбой

В минувшем году Юлия Проскурякова уже играла в спектакле театрального центра «Гримёрка», но в этом сезоне Никита Салопин попробовал актрису в новом для неё амплуа – доброй, нежной и трогательной девушки Марии, к которой судьба редко бывала благосклонна. Супруга Игоря Николаева с удовольствием согласилась попробовать свои силы в другой роли, отмечая, что благодаря ей приобрела интересный и бесценный опыт.В публикации Юлия Проскурякова анонсировала новый спектакль «Страсти по Торчалову», премьера которого состоится 28 мая. В нём актриса играет Римму, женщину, самым страшным «грехом» которой является любовь. Два года назад супруга композитора стала студенткой ГИТИСа и с тех пор принимает участие в театральных постановках, совершенствуя полученные знания на опыте.