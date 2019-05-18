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Виталий Гогунский может снова жениться на Ирине Маирко

Несколько месяцев назад Виталий Гогунский развелся со своей супругой Ириной Маирко. В недавнем интервью звезда телесериала "Универ" заявил, что очень хорошо общается с экс-женой и не исключает, что может снова на ней жениться.

Виталий Гогунский может снова жениться на Ирине Маирко

После развода Виталий Гогунский рассказал, что инициатором расторжения брака стала Ирина Маирко. Причиной для развода стало то, что актер не уделял много времени возлюбленной и дочери Милане. Из-за плотного графика знаменитости начались скандалы в семье. Но звезда "Универа" сообщает, что несмотря на конфликты и развод, они с экс-супругой могут снова пойти под венец. Виталий Гогунский рассказал, что после расставания их отношения практически не изменились, а даже стали еще теплее, теперь бывшие муж и жена могут разговаривать по телефону на протяжении нескольких часов. Также экс-супруги проводят время вместе и готовят совместный проект.

Виталий Гогунский может снова жениться на Ирине Маирко

Виталий Гогунский и Ирина Маирко развелись уже во второй раз. У пары есть дочка Милана, которая мечтает стать знаменитой певицей. Недавно девочка хотела принять участие в конкурсе «Голос. Дети», но звездный отец запретил это делать.



 
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ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:29

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