Самый быстрый человек на планете презентовал в Париже новый электрокар Bolt Nano
Усэйн Болт, являющийся самым быстрым человеком на планете, на выставке VivaTech в Париже успешно презентовал электрокар Bolt Nano. Новый миниатюрный электромобиль будет идеальным вариантом для городских поездок.
Производством электрокара занимается компания ямайского «гепарда», восьмикратного олимпийского чемпиона и 17-кратного чемпиона мира Усэйна Болта, которая носит название Bolt Mobility. Спортсмен уже успел выпустить три электроскутера, являющиеся безопасными для экологии, - Bolt Original, Bolt One и Bolt Chariot.
Данных о технических характеристиках Bolt Nano пока нет. Запас хода в настоящий момент составляет не больше 24 км. Миниатюрный размер двухместного электрокара дает возможность припарковать его даже на перегруженных улицах. Стандартное парковочное место вместит четыре таких модели.
Когда микрокар станет на конвейер - неизвестно, однако цена у Bolt Nano уже есть. Ситикар оценили в 9 999 долларов. Сейчас потенциальные покупатели отправляют заявки на предварительный заказ новой экологической модели.
Производством электрокара занимается компания ямайского «гепарда», восьмикратного олимпийского чемпиона и 17-кратного чемпиона мира Усэйна Болта, которая носит название Bolt Mobility. Спортсмен уже успел выпустить три электроскутера, являющиеся безопасными для экологии, - Bolt Original, Bolt One и Bolt Chariot.
Данных о технических характеристиках Bolt Nano пока нет. Запас хода в настоящий момент составляет не больше 24 км. Миниатюрный размер двухместного электрокара дает возможность припарковать его даже на перегруженных улицах. Стандартное парковочное место вместит четыре таких модели.
Когда микрокар станет на конвейер - неизвестно, однако цена у Bolt Nano уже есть. Ситикар оценили в 9 999 долларов. Сейчас потенциальные покупатели отправляют заявки на предварительный заказ новой экологической модели.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:02