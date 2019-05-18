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Ученые обнаружили генетическую предрасположенность к выбору собаки

Ученые провели исследование, в ходе которого пытались определить связь между генетическим кодом и выбором собаки. Они изучали этот вопрос, опрашивая близнецов.
Ученые обнаружили генетическую предрасположенность к выбору собаки

Собаки очень давно живут рядом с человеком. Считается, что это первое животное, которое удалось приручить. Они способны питаться той же пищей, что и человек. Также их действия по отношению к хозяину во многом сходны с поведением ребенка. Все эти факторы могли послужить основой для одомашнивания собак.

Исследователи решили выяснить, есть ли какая-либо генетическая предрасположенность в выборе четвероногого друга. Метод изучения близнецов давно применяется в науке. Он поможет определить, какие черты заложены генетически, а какие проявляются в ходе онтогенеза.
Исследования показали, что идентичные близнецы сходятся в мнении насчет выбора собаки, а вот что касается гетерозиготных – их решения не совпали. Определить, какой именно ген ответственен за этот выбор, ученые не смогли.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 14:20

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