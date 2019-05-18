Индия намерена запустить 7 космических миссий в течение 10 лет





Сообщается, что сейчас ISRO проводит спецподготовку к отправке в космос экспедиции под названием "Чандраян-2". Запуск был перенесен уже несколько раз, сейчас его запланировали на июль 2019 года. К 2020 году организация планирует отправить в космос станцию под названием Xposat, которая будет изучать космические радиации. Ближе к 2021 году намечена экспедиция по исследованию Солнца, которую проведут при помощи станции Aditya L1. Главной целью будет изучение хромосферы, солнечной короны и излучения в различных спектрах.Также планируется в 2023 году миссия по отправке орбитального аппарата к Венере и вторая беспилотная экспедиция к Марсу, которая стартует в 2022 году. Еще одна экспедиция к Луне готовится в 2024 году, а в 2028 году организация планирует запуск автоматической станции Exoworlds. Еще одна задача состоит в том, чтобы выйти за пределы Солнечной системы и изучать дальний космос.