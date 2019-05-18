Бритни Спирс ответила на слухи о тяжёлом психическом состоянии энергичным танцем под песню Джексона

В последнее время в прессе появляется информация о болезни Бритни Спирс, её тяжёлом эмоциональном и физическом состоянии. Сама певица никак не комментирует эти данные, однако опубликованным в Сети роликом показывает поклонникам, что это не более чем слухи. Недавно фанаты Спирс организовали акцию в поддержку кумира, посчитав, что её в очередной раз насильно поместили в психиатрическую клинику, на что звезда никак не отреагировала, а сестра попросила не беспокоиться за певицу.Видео с зажигательными танцами под музыку Джексона некоторых поклонников убедило, что Спирс хорошо себя чувствует и восстановилась после недавней реабилитации. Другие же считают ролик не новым, а записанным давно и только сейчас опубликованным, чтобы прекратить слухи о психическом расстройстве и ухудшении здоровья.