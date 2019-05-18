АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR
EUR 72.25 USD 64.63
Курс валют на 18.05.2019

Бритни Спирс ответила на слухи о тяжёлом психическом состоянии энергичным танцем под песню Джексона

Американская поп-исполнительница и танцовщица Бритни Спирс новым видео в Instagram опровергла информацию о своей физической слабости, развившейся на фоне психического расстройства и лечения. В опубликованном ролике певица энергично танцует под сингл Майкла Джексона, показывая позитивное настроение и активность.
Бритни Спирс ответила на слухи о тяжёлом психическом состоянии энергичным танцем под песню Джексона

В последнее время в прессе появляется информация о болезни Бритни Спирс, её тяжёлом эмоциональном и физическом состоянии. Сама певица никак не комментирует эти данные, однако опубликованным в Сети роликом показывает поклонникам, что это не более чем слухи. Недавно фанаты Спирс организовали акцию в поддержку кумира, посчитав, что её в очередной раз насильно поместили в психиатрическую клинику, на что звезда никак не отреагировала, а сестра попросила не беспокоиться за певицу.

Видео с зажигательными танцами под музыку Джексона некоторых поклонников убедило, что Спирс хорошо себя чувствует и восстановилась после недавней реабилитации. Другие же считают ролик не новым, а записанным давно и только сейчас опубликованным, чтобы прекратить слухи о психическом расстройстве и ухудшении здоровья.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 14:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые обнаружили генетическую
Бритни Спирс ответила на слухи о
Самый быстрый человек на планете
Полина Гагарина попросила фанатов не
Индия намерена запустить 7 космических
Анфиса Чехова рассказала, как
Олеся Судзиловская рассказала о
Пользователи Facebook пожаловались на
Специалист по истории средневековья дал
Людмила Поргина рассказала о последних
Ученые пролили свет на эволюцию полетов
Звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь
Сергей Лазарев с оголённым торсом
Илон Маск намерен лично контролировать
В Сети появились обнаженные фото
В Москве мужчина зарезал отца и нанес
Олег Газманов рассказал о своих друзьях
Исследование: Дневной сон позволяет
Андрей Черкасов подарил Ольге Бузовой
Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина
Дима Билан пожелал Сергею Лазареву
Компания Google в июне планирует
С помощью Samsung Galaxy S10
Дочь Ирины Салтыковой
Владимир Соловьёв высмеял реакцию
Звезде «Дома-2» Антону Гусеву
Астрономы обнаружили «детскую версию»
Клип Сергея Лазарева «Scream» вошел в
Влад Топалов приводит тело в порядок к
Ученые назвали эффективные природные
Просмотреть все новости