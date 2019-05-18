Пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети





Сервис Downdetector отслеживает неполадки на различных популярных интернет-ресурсах. Он разместил на своей странице информацию о возникших неполадках в Facebook. Пользователи начали присылать жалобы на нестабильную работу приблизительно с 6 часов вечера по московскому времени. В основном активность в уведомлениях о нарушениях в работоспособности соцсети проявляли жители США, Мексики и Индии. Поступали жалобы из Бразилии, Великобритании, Бельгии, Германии и Италии. Жители Москвы тоже отправляли соответствующие отчеты.Отмечается, что большая часть пользователей столкнулась с проблемой нарушения общей функциональности ресурса (55%), также поступали жалобы на невозможность обновить ленту (23%) и проблемы с авторизацией (20%).Перед этим сбой в работе Facebook произошел в апреле этого года.