Пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети
В пятницу в нескольких странах пользователи пожаловались на неудовлетворительную работу Facebook. Отмечались проблемы с обновлением новостей и авторизацией. Некоторые и вовсе не смогли пользоваться соцсетью.
Сервис Downdetector отслеживает неполадки на различных популярных интернет-ресурсах. Он разместил на своей странице информацию о возникших неполадках в Facebook. Пользователи начали присылать жалобы на нестабильную работу приблизительно с 6 часов вечера по московскому времени. В основном активность в уведомлениях о нарушениях в работоспособности соцсети проявляли жители США, Мексики и Индии. Поступали жалобы из Бразилии, Великобритании, Бельгии, Германии и Италии. Жители Москвы тоже отправляли соответствующие отчеты.
Отмечается, что большая часть пользователей столкнулась с проблемой нарушения общей функциональности ресурса (55%), также поступали жалобы на невозможность обновить ленту (23%) и проблемы с авторизацией (20%).
Перед этим сбой в работе Facebook произошел в апреле этого года.
Сервис Downdetector отслеживает неполадки на различных популярных интернет-ресурсах. Он разместил на своей странице информацию о возникших неполадках в Facebook. Пользователи начали присылать жалобы на нестабильную работу приблизительно с 6 часов вечера по московскому времени. В основном активность в уведомлениях о нарушениях в работоспособности соцсети проявляли жители США, Мексики и Индии. Поступали жалобы из Бразилии, Великобритании, Бельгии, Германии и Италии. Жители Москвы тоже отправляли соответствующие отчеты.
Отмечается, что большая часть пользователей столкнулась с проблемой нарушения общей функциональности ресурса (55%), также поступали жалобы на невозможность обновить ленту (23%) и проблемы с авторизацией (20%).
Перед этим сбой в работе Facebook произошел в апреле этого года.
Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:16