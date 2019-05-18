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Пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети

В пятницу в нескольких странах пользователи пожаловались на неудовлетворительную работу Facebook. Отмечались проблемы с обновлением новостей и авторизацией. Некоторые и вовсе не смогли пользоваться соцсетью.
Пользователи Facebook пожаловались на сбой в работе соцсети

Сервис Downdetector отслеживает неполадки на различных популярных интернет-ресурсах. Он разместил на своей странице информацию о возникших неполадках в Facebook. Пользователи начали присылать жалобы на нестабильную работу приблизительно с 6 часов вечера по московскому времени. В основном активность в уведомлениях о нарушениях в работоспособности соцсети проявляли жители США, Мексики и Индии. Поступали жалобы из Бразилии, Великобритании, Бельгии, Германии и Италии. Жители Москвы тоже отправляли соответствующие отчеты.

Отмечается, что большая часть пользователей столкнулась с проблемой нарушения общей функциональности ресурса (55%), также поступали жалобы на невозможность обновить ленту (23%) и проблемы с авторизацией (20%).

Перед этим сбой в работе Facebook произошел в апреле этого года.



 
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Общество
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:16

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