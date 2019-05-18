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Полина Гагарина попросила фанатов не критиковать размер ее груди

В социальной сети Instagram Полина Гагарина решила проанонсировать свою новую песню. Также исполнительница попросила подписчиков не критиковать размер ее груди.

Полина Гагарина попросила фанатов не критиковать размер ее груди

Полина Гагарина часто общается со своими преданными поклонниками. Она старается рассказывать им все, что у нее происходит. Недавно певица решила провести анонс своей новой песни и опубликовала в Instagram фотографии. На снимках знаменитость запечатлена в коротких шортах с высокой посадкой, топе и черной кожаной куртке. Свой образ Полина Гагарина дополнила ботфортами, массивными серьгами и макияжем. В комментарии исполнительница написала, что начинает постепенно готовить фанатов к новой песне. Также знаменитость попросила своих подписчиков не критиковать размер ее груди.

Полина Гагарина попросила фанатов не критиковать размер ее груди

Певица написала: "Про грудь не пишите, с ней, по-моему, всё ясно". В конце знаменитость поинтересовалась, понравился ли фанатам ее образ. Преданные поклонники высоко оценили новый пост артистки, всего за несколько часов публикация набрала огромное количество восхищенных комментариев и более 241 000 лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:53

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