Полина Гагарина попросила фанатов не критиковать размер ее груди

Полина Гагарина часто общается со своими преданными поклонниками. Она старается рассказывать им все, что у нее происходит. Недавно певица решила провести анонс своей новой песни и опубликовала в Instagram фотографии. На снимках знаменитость запечатлена в коротких шортах с высокой посадкой, топе и черной кожаной куртке. Свой образ Полина Гагарина дополнила ботфортами, массивными серьгами и макияжем. В комментарии исполнительница написала, что начинает постепенно готовить фанатов к новой песне. Также знаменитость попросила своих подписчиков не критиковать размер ее груди.Певица написала: "Про грудь не пишите, с ней, по-моему, всё ясно". В конце знаменитость поинтересовалась, понравился ли фанатам ее образ. Преданные поклонники высоко оценили новый пост артистки, всего за несколько часов публикация набрала огромное количество восхищенных комментариев и более 241 000 лайков.