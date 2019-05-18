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Анфиса Чехова рассказала, как разбогатела при помощи астролога

Анфиса Чехова призналась, что ей удалось разбогатеть благодаря астрологическому прогнозу. Она рассказала, услугами какого астролога она пользуется.
Анфиса Чехова рассказала, как разбогатела при помощи астролога

Многие звезды верят в мистические вещи. Некоторые пользуются амулетами и магическими оберегами, другие верят в приметы. Анфиса Чехова предпочитает прибегать к услугами астролога. Об этом она рассказала на своей страничке в Instagram, описав, как это влияет на ее жизнь.
Известная телеведущая очень хвалила Павла Андреева, астролога, который составлял ей натальную карту. Она отметила, что он специалист высокого уровня и легко расскажет о положении планет в гороскопе любого человека, поведает о темных и светлых аспектах его жизни. По словам Чеховой, воспользовавшись его финансовым гороскопом, она улучшила свое материальное положение.

Павел Андреев говорит о том, что верить в его гороскопы не обязательно, они работают и без этого. Он работает в этой сфере уже более 10 лет и выпустил 3 книги по астрологии. Анфиса Чехова рекомендует записаться на бесплатный вебинар этого специалиста, который пройдет 18 мая.

Подписчики по-разному отреагировали на публикацию. Одни решили, что недопустимо для современных людей верить в такое, а другие поспешили записаться на вебинар.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:34

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