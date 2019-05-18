Анфиса Чехова рассказала, как разбогатела при помощи астролога

Многие звезды верят в мистические вещи. Некоторые пользуются амулетами и магическими оберегами, другие верят в приметы. Анфиса Чехова предпочитает прибегать к услугами астролога. Об этом она рассказала на своей страничке в Instagram, описав, как это влияет на ее жизнь.Известная телеведущая очень хвалила Павла Андреева, астролога, который составлял ей натальную карту. Она отметила, что он специалист высокого уровня и легко расскажет о положении планет в гороскопе любого человека, поведает о темных и светлых аспектах его жизни. По словам Чеховой, воспользовавшись его финансовым гороскопом, она улучшила свое материальное положение.Павел Андреев говорит о том, что верить в его гороскопы не обязательно, они работают и без этого. Он работает в этой сфере уже более 10 лет и выпустил 3 книги по астрологии. Анфиса Чехова рекомендует записаться на бесплатный вебинар этого специалиста, который пройдет 18 мая.Подписчики по-разному отреагировали на публикацию. Одни решили, что недопустимо для современных людей верить в такое, а другие поспешили записаться на вебинар.