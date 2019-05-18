Олеся Судзиловская рассказала о помогающей сохранить стройность процедуре криолиполиза

Олеся Судзиловская 20 мая отпразднует 45-летний юбилей, при этом её стройным формам завидуют многие более молодые женщины. Недавно в соцсети она рассказала о пройденной в косметологической клинике процедуре криолиполиза, при которой идеальные формы помогают обрести с помощью холода. Актриса заметила: эффект заметен уже через неделю после визита к косметологам, при этом он не кратковременный. При условии соблюдения правильного питания о фигуре можно не переживать несколько месяцев.Судзиловская порекомендовала всем, кто заинтересовался таким способом похудения, перед процедурой проконсультироваться со специалистами, так как есть некоторые противопоказания для проведения процедуры. Подписчики актрисы поблагодарили её за полезный совет, а некоторые поделились своим опытом данного метода сохранения красоты и стройности, отмечая, что тоже были довольны результатом.