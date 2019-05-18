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В Москве мужчина зарезал отца и нанес ножевые ранения матери во время скандала

В Москве 17 мая мужчина напал с ножом на своих пожилых родителей во время скандала. Отец скончался на месте инцидента от полученных ранений, а мать москвича срочно госпитализировали в одно из столичных медицинских учреждений. Информация была получена от источника в правоохранительных органах.

В Москве мужчина зарезал отца и нанес ножевые ранения матери во время скандала

В пятницу на пульт службы «02» от сотрудников скорой помощи было получено сообщение о ножевом ранении в квартире одного из жилых домов. По имеющимся данным, безработный житель столицы 1979 года рождения нанес колото-резаные раны 72-летнему отцу и 67-летней матери. Причиной стала бытовая ссора.

Как сообщили в региональном главке МВД, сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать правонарушителя. В отношении жителя Москвы возбудили уголовное дело согласно статье 105 Уголовного Кодекса РФ «Убийство» и покушение на убийство.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:21

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