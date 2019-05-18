Вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала, как столичным кутюрье принять участие в Неделе моды в Париже
В сентябре в Париже пройдет Неделя моды, где мировые дизайнеры представят свои коллекции. Задать тон трендам сезона весна-лето 2020 года смогут и столичные модельеры.
При этом все затраты на участие в выставке можно вернуть по действующей в Москве программе субсидирования для предпринимателей. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, заявки начнут принимать 20 мая. При этом есть возможность не только получить субсидию, но и помощь в размещении выставочной продукции, консультационную поддержку и возможность заключить контракт с иностранными компаниями и производителями. «Город поддержит их и просубсидирует 100% затрат на участие», - подчеркнула Наталья Сергунина. Заявки от предпринимателей, занятых в сфере производства модной одежды, завершат принимать 17 июня. Подробная информация об условиях и программе субсидирования - на официальном сайте мэра Москвы.
При этом все затраты на участие в выставке можно вернуть по действующей в Москве программе субсидирования для предпринимателей. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, заявки начнут принимать 20 мая. При этом есть возможность не только получить субсидию, но и помощь в размещении выставочной продукции, консультационную поддержку и возможность заключить контракт с иностранными компаниями и производителями. «Город поддержит их и просубсидирует 100% затрат на участие», - подчеркнула Наталья Сергунина. Заявки от предпринимателей, занятых в сфере производства модной одежды, завершат принимать 17 июня. Подробная информация об условиях и программе субсидирования - на официальном сайте мэра Москвы.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 11:54