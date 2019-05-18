Людмила Поргина рассказала о последних минутах жизни Николая Караченцова
В одном из недавних интервью Людмила Поргина рассказала о последних минутах жизни Николая Караченцова. Также вдова артиста сообщила некоторые подробности того, как хотела отпраздновать день рождения знаменитости.
Николай Караченцов ушел из жизни за день до своего 75-летия. Людмила Поргина рассказала, что она начала активно готовиться ко дню рождения своего знаменитого супруга. Она заказала торт и все необходимое для праздника прямо в больницу, где на тот момент находился артист. Также возлюбленная Николая Караченцова купила несколько рубашек на подарок в любимом магазине мужа. Вдова артиста сообщила, что внуки приезжали к звездному дедушке практически каждый день.
Вдова артиста говорила и о том, что актер запретил родственникам плакать, поскольку считал, что уходит в лучший мир. Ночью знаменитость попал в реанимацию. С самого утра о случившемся сообщили Людмиле Поргиной, когда она прибежала в палату, тело ее супруга еще не остыло. Медики рассказали родственникам, что Николай Караченцов был в сознании до последнего вздоха.
Николай Караченцов ушел из жизни за день до своего 75-летия. Людмила Поргина рассказала, что она начала активно готовиться ко дню рождения своего знаменитого супруга. Она заказала торт и все необходимое для праздника прямо в больницу, где на тот момент находился артист. Также возлюбленная Николая Караченцова купила несколько рубашек на подарок в любимом магазине мужа. Вдова артиста сообщила, что внуки приезжали к звездному дедушке практически каждый день.
Вдова артиста говорила и о том, что актер запретил родственникам плакать, поскольку считал, что уходит в лучший мир. Ночью знаменитость попал в реанимацию. С самого утра о случившемся сообщили Людмиле Поргиной, когда она прибежала в палату, тело ее супруга еще не остыло. Медики рассказали родственникам, что Николай Караченцов был в сознании до последнего вздоха.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:58