Людмила Поргина рассказала о последних минутах жизни Николая Караченцова





Николай Караченцов ушел из жизни за день до своего 75-летия. Людмила Поргина рассказала, что она начала активно готовиться ко дню рождения своего знаменитого супруга. Она заказала торт и все необходимое для праздника прямо в больницу, где на тот момент находился артист. Также возлюбленная Николая Караченцова купила несколько рубашек на подарок в любимом магазине мужа. Вдова артиста сообщила, что внуки приезжали к звездному дедушке практически каждый день.Вдова артиста говорила и о том, что актер запретил родственникам плакать, поскольку считал, что уходит в лучший мир. Ночью знаменитость попал в реанимацию. С самого утра о случившемся сообщили Людмиле Поргиной, когда она прибежала в палату, тело ее супруга еще не остыло. Медики рассказали родственникам, что Николай Караченцов был в сознании до последнего вздоха.