Ученые пролили свет на эволюцию полетов на примере мелкого динозавра
Ученые давно проводят исследования, чтобы выяснить, как зарождалось умение летать. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого разработали математическую модель динозавра, прикрепили крылья к роботу и страусу.
Существует две теории возникновения полетов живых существ. Одна утверждает, что предки птиц летали с деревьев, а потом научились управлять этим процессом. А другая говорит о том, что небольшие динозавры поднимались в воздух в процессе бега, хлопая крыльями.
Китайские ученые из Университета Цинхуа изучали каудиптерикса, наземного динозавра, который был внешне похож на современных птиц. Весил он 14 килограммов, а жил 120-125 млн лет назад. Крылья у него не были приспособлены для полета, но зато благодаря им он развивал скорость при беге до 8 метров в секунду.
Когда ученные применили эти данные в математической модели, то оказалось, что при такой скорости вибрация вынуждала динозавра махать крыльями. Это подтвердили и другие, более наглядные опыты. Исследователи прикрепили крылья на робота, копирующего каудиптерикса. В качестве природного объекта, наиболее удовлетворяющего условия эксперимента, был выбран страус. На нем также закрепили искусственные крылья. Все полученные данные подтвердили наличие вибрации, что доказывает теорию ученых.
Существует две теории возникновения полетов живых существ. Одна утверждает, что предки птиц летали с деревьев, а потом научились управлять этим процессом. А другая говорит о том, что небольшие динозавры поднимались в воздух в процессе бега, хлопая крыльями.
Китайские ученые из Университета Цинхуа изучали каудиптерикса, наземного динозавра, который был внешне похож на современных птиц. Весил он 14 килограммов, а жил 120-125 млн лет назад. Крылья у него не были приспособлены для полета, но зато благодаря им он развивал скорость при беге до 8 метров в секунду.
Когда ученные применили эти данные в математической модели, то оказалось, что при такой скорости вибрация вынуждала динозавра махать крыльями. Это подтвердили и другие, более наглядные опыты. Исследователи прикрепили крылья на робота, копирующего каудиптерикса. В качестве природного объекта, наиболее удовлетворяющего условия эксперимента, был выбран страус. На нем также закрепили искусственные крылья. Все полученные данные подтвердили наличие вибрации, что доказывает теорию ученых.
Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:51