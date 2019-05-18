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Ученые пролили свет на эволюцию полетов на примере мелкого динозавра

Ученые давно проводят исследования, чтобы выяснить, как зарождалось умение летать. Специалисты провели эксперимент, в ходе которого разработали математическую модель динозавра, прикрепили крылья к роботу и страусу.
Ученые пролили свет на эволюцию полетов на примере мелкого динозавра

Существует две теории возникновения полетов живых существ. Одна утверждает, что предки птиц летали с деревьев, а потом научились управлять этим процессом. А другая говорит о том, что небольшие динозавры поднимались в воздух в процессе бега, хлопая крыльями.

Китайские ученые из Университета Цинхуа изучали каудиптерикса, наземного динозавра, который был внешне похож на современных птиц. Весил он 14 килограммов, а жил 120-125 млн лет назад. Крылья у него не были приспособлены для полета, но зато благодаря им он развивал скорость при беге до 8 метров в секунду.

Когда ученные применили эти данные в математической модели, то оказалось, что при такой скорости вибрация вынуждала динозавра махать крыльями. Это подтвердили и другие, более наглядные опыты. Исследователи прикрепили крылья на робота, копирующего каудиптерикса. В качестве природного объекта, наиболее удовлетворяющего условия эксперимента, был выбран страус. На нем также закрепили искусственные крылья. Все полученные данные подтвердили наличие вибрации, что доказывает теорию ученых.



 
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Наука
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 12:51

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