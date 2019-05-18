В Сети появились обнаженные фото участницы «Дома-2» Юлии Белой





О том, что в прошлой жизни Юлии очень много подозрительных проплешин, на реалити-шоу «Дом-2» поговаривают уже давно. Бывший возлюбленный Белой Евгений Ромашов не единожды поднимал на Лобном месте тему того, что его пассия, по всей видимости, не такая «безгрешная», какой себя позиционирует. И несколько часов назад в Сети появились подтверждения того, что длинноволосой красавице на самом деле есть что скрывать.В распоряжении журналистов Dom2Life оказались фотографии, на которых блондинка полностью обнаженной позирует фотографу. Причем кадры явно были сделаны не для личного архива, а чтобы «продать себя».Как бы то ни было, но репортеры реалити-шоу «Дом-2» не стали исключать тот факт, что у Юлии очень много недоброжелателей. По мнению корреспондентов, злопыхатели могли просто воспользоваться фотошопом, чтобы причинить вред Белой.Более того, выяснилось, что эти снимки не только находятся в свободном доступе в Интернете, но и размещены на одном из порталов, где девушки готовы на любые виды эскорт-услуг.Следует напомнить, что когда ранее в Периметре уже поднимали эту тему, Юлия всеми правдами и неправдами опровергала, что имеет хоть какое-то отношение к оказанию интимных услуг мужчинам за хорошее денежное вознаграждение.