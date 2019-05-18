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В Сети появились обнаженные фото участницы «Дома-2» Юлии Белой

В Интернет попали обнаженные фотографии одной из участниц телешоу «Дом-2. Остров любви». Сейчас Юлию Белую подозревают в занятии эскортом.

В Сети появились обнаженные фото участницы «Дома-2» Юлии Белой

О том, что в прошлой жизни Юлии очень много подозрительных проплешин, на реалити-шоу «Дом-2» поговаривают уже давно. Бывший возлюбленный Белой Евгений Ромашов не единожды поднимал на Лобном месте тему того, что его пассия, по всей видимости, не такая «безгрешная», какой себя позиционирует. И несколько часов назад в Сети появились подтверждения того, что длинноволосой красавице на самом деле есть что скрывать.

В распоряжении журналистов Dom2Life оказались фотографии, на которых блондинка полностью обнаженной позирует фотографу. Причем кадры явно были сделаны не для личного архива, а чтобы «продать себя».

В Сети появились обнаженные фото участницы «Дома-2» Юлии Белой

Как бы то ни было, но репортеры реалити-шоу «Дом-2» не стали исключать тот факт, что у Юлии очень много недоброжелателей. По мнению корреспондентов, злопыхатели могли просто воспользоваться фотошопом, чтобы причинить вред Белой.

Более того, выяснилось, что эти снимки не только находятся в свободном доступе в Интернете, но и размещены на одном из порталов, где девушки готовы на любые виды эскорт-услуг.

Следует напомнить, что когда ранее в Периметре уже поднимали эту тему, Юлия всеми правдами и неправдами опровергала, что имеет хоть какое-то отношение к оказанию интимных услуг мужчинам за хорошее денежное вознаграждение.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:22

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