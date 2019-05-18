Сергей Лазарев с оголённым торсом попросил поддержки зрителей в финале "Евровидения"
Популярный отечественный исполнитель, представитель России на проходящем в Израиле международном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев попросил поддержки у фанатов накануне финального выступления. Он «простимулировал» зрителей селфи с оголённым торсом, показав внушительные бицепсы и кубики пресса.
Уже вечером 18 мая в Тель-Авиве состоится финал международного музыкального шоу «Евровидение-2019», в котором Сергей Лазарев выступит под пятым номером. На странице в Instagram он попросил всех поддержать его своими голосами, чтобы завоевать победу для страны. На опубликованном фото исполнитель делает селфи стоя в одном полотенце на бёдрах, а показанный бицепс демонстрирует слова исполнителя, что сила народа в его общности и поддержке.
В комментариях под публикацией Лазарева, которую за очень короткое время оценили более 160 тысяч подписчиков, отметились многие отечественные знаменитости. Екатерина Варнава написала, что обязательно проголосует за представителя России, несмотря на то, что сейчас находится в Ташкенте. Влад Топалов пожелал Лазареву успеха в финале, а также позавидовал кубикам на прессе, отметив, что он правильным фото «стимулирует» зрителей.
Уже вечером 18 мая в Тель-Авиве состоится финал международного музыкального шоу «Евровидение-2019», в котором Сергей Лазарев выступит под пятым номером. На странице в Instagram он попросил всех поддержать его своими голосами, чтобы завоевать победу для страны. На опубликованном фото исполнитель делает селфи стоя в одном полотенце на бёдрах, а показанный бицепс демонстрирует слова исполнителя, что сила народа в его общности и поддержке.
В комментариях под публикацией Лазарева, которую за очень короткое время оценили более 160 тысяч подписчиков, отметились многие отечественные знаменитости. Екатерина Варнава написала, что обязательно проголосует за представителя России, несмотря на то, что сейчас находится в Ташкенте. Влад Топалов пожелал Лазареву успеха в финале, а также позавидовал кубикам на прессе, отметив, что он правильным фото «стимулирует» зрителей.
ШоуБиз
Добавил: Шевцова Наталья Сегодня, 12:36