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Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR
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Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR

Компания Google в июне собирается закрыть популярную платформу Jump VR. Технологический гигант начнет удалять пользовательские данные в конце месяца.

Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR

Jump back был запущен в 2015 году с целью упростить создание 3D-360-градусных видео с использованием изображений и роликов, снятых совместимыми камерами, состоящими из более чем десятка экшн-камер. После загрузки Google использует возможность «облака», чтобы автоматически сшить их вместе.

Создатели платформы отправляют письма, а также указывают в верхней части страницы FAQ Jump, что сервис прекратит принимать загрузки для обработки 26 июня. Один из пользователей Twitter привел выдержку из уведомления и отметил: «Jump закрывается».
Юзеры, желающие получить копию данных, загруженных в облако ранее, имеют возможность до 27 июня загрузить их. Google приступит к удалению облачных данных Jump и деактивации аккаунтов 28 июня.
Компания Google в июне планирует закрыть платформу Jump VR

Компания была вынуждена закрыть службу из-за снижения пользователей. Это связано с активным использованием новых камер, форматов и инструментов редактирования. По словам представителей компании, камеры, поддерживающие Jump, в том числе GoPro Odyssey и Yi Halo, будут по-прежнему работать со сторонним ПО для редактирования видео.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:43

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