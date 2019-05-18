Специалист по истории средневековья дал прогноз относительно финала «Игры престолов»





Рихард Утц внимательно следит за развитием событий в сериале «Игра престолов». Специфика его профессиональной деятельности накладывает свой отпечаток на восприятие происходящего на экране. Поэтому историк сделал свой прогноз относительно того, какая концовка может быть у сериала.Зрители уже не удивляются неожиданным поворотам сюжетной линии сериала. Утц считает, что и концовка может стать для них сюрпризом. После окончания 7 сезона он был убежден, что исход определит одна из сильных героинь фильма – Санса или Арья Старк. Однако в процессе просмотра недавно вышедших серий мнение специалиста изменилось. На данный момент ученый склоняется к мысли, что «войны, которая положит конец войнам» не будет, и мир, описанный в сериале, так и останется в хаосе и состоянии войны, поскольку по-настоящему борьба за власть не может закончиться.Финал «Игры престолов» выйдет 20 мая и развеет все сомнения относительно окончания этой истории.