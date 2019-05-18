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Специалист по истории средневековья дал прогноз относительно финала «Игры престолов»

Эксперт по истории средневековья Рихард Утц предположил, что финал «Игры престолов» может завершиться очень неожиданно. Он думает, что определенной концовки у сериала может и не быть.
Специалист по истории средневековья дал прогноз относительно финала «Игры престолов»

Рихард Утц внимательно следит за развитием событий в сериале «Игра престолов». Специфика его профессиональной деятельности накладывает свой отпечаток на восприятие происходящего на экране. Поэтому историк сделал свой прогноз относительно того, какая концовка может быть у сериала.

Зрители уже не удивляются неожиданным поворотам сюжетной линии сериала. Утц считает, что и концовка может стать для них сюрпризом. После окончания 7 сезона он был убежден, что исход определит одна из сильных героинь фильма – Санса или Арья Старк. Однако в процессе просмотра недавно вышедших серий мнение специалиста изменилось. На данный момент ученый склоняется к мысли, что «войны, которая положит конец войнам» не будет, и мир, описанный в сериале, так и останется в хаосе и состоянии войны, поскольку по-настоящему борьба за власть не может закончиться.
Специалист по истории средневековья дал прогноз относительно финала «Игры престолов»

Финал «Игры престолов» выйдет 20 мая и развеет все сомнения относительно окончания этой истории.



 
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Культура
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 13:07

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